連迪路夫受傷　曼聯焗踢舊陣或打回原形

曼聯將於周三(3日)凌晨歐聯作客阿特蘭大，大戰前夕，紅魔鬼傳出噩耗，中堅域陀連迪路夫操練時受傷，無緣今場賽事。曼聯上場英超改踢3中堅陣式，表現脫胎換骨，以3比0大勝熱刺，域陀連迪路夫今仗缺陣之下，意味領隊蘇斯克查焗住用番雙中堅陣式，防線隨時再穿窿，今場波有暗湧。

曼聯今季簽入華拉尼後，域陀連迪路夫一度屈居後備，但由於球隊防線不穩，包括以0比5大敗於利物浦腳下，領隊蘇斯克查上場英超變陣，由4231改為3412陣式，「晒冷」派3位中堅哈利馬古尼、華拉尼、域陀連迪路夫一齊踢正選扼守中路，果然立竿見影，近11場比賽首次冇失波，仲大勝3比0。

當全世界以為曼聯終於搵到最佳陣容時，點知域陀連迪路夫卻不幸受傷，未能隨隊去意大利鬥阿特蘭大，肯定打亂蘇斯克查嘅部署。

蘇B今場可能用番4231陣式，但呢個陣式上次主場對阿特蘭大，開波28分鐘內已經失2球，最後驚險反勝3比2。曼聯今場作客，如果再次落後，恐怕要收復失地就非常困難。

蘇斯克查仲有一個選擇，就係用艾歷拜利踢正選，維持3中堅陣式，但係呢位科特迪瓦國腳久疏戰陣，由佢擔正，未必靠得住，最終如何抉擇，真係考起蘇斯克查。

曼聯現時以6分排歐聯F組榜首，但只係領先阿特蘭大、維拉利爾2分，亦僅比包尾嘅年青人多3分。