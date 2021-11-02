吳安儀首戰英格蘭公開賽　在世冠手上攞一局

英格蘭桌球公開賽周一開打，比賽自疫情後首次重返桌球聖地米爾頓凱恩斯舉行，香港「四眼Cue后」吳安儀首度亮相，在外圍賽挑戰2015年世界冠軍英格蘭的冰咸表現不俗，搶得首局，最終以1比4止步，無緣正賽。

獲得WST發出兩季參賽外咭的吳安儀於比賽前抵達場館已相當雀躍，與場館自拍、又試行出場做Cat walk的片段即放上個人社交平台動態，隔住個Mon都感受到她的興奮。今仗是吳安儀此行的第三場職業賽事，過去兩仗的表現已引來球壇關注，而這位3屆女子世界冠軍是次遇上更高挑戰，外圍賽面對前世界冠軍冰咸，即使實力有距離，但安儀開局即以75比36先袋走一局，令冰咸隨後亦要使出「真功夫」，連轟3cue 80+(99,80,85)，安儀雖然已落後局數1比3，但在第5局與冰咸拉据，更「起迫」打出1cue53度，只可惜最後被冰咸把握致勝機會以64比61險勝，並以4比1獲勝晉級。

至於同樣獲得外咭參賽的世界「一姐」伊雲絲，面對名將鶴健士以1比4落敗，無緣晉級正賽。

另外，同場的6屆世界冠軍「火箭」奧蘇里雲，早前在德國大師賽外圍賽「食蛋」出局，今日對住業餘球手里尼（David Lilley)都不敢輕視，速戰速決以4比1淘汰對手，躋身64強；而爭取衞冕的卓林普則輕鬆以4比1擊敗蘇特順利攞頭彩；中國的丁俊暉終於結束賽季五連敗，以4比1擊敗柏基特自今年二月之後時隔8個多月在巡迴賽取勝。