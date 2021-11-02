車仔無鋒唔緊要　仲有帶刀侍衞

周三(3日)凌晨歐聯好波連場，H組頭場，馬模主場迎戰上屆盟主車路士。馬模雖然爆冷殺入分組賽，但3戰輸晒明顯未夠班，加上初段經常陣腳未穩閃電失波，遇上搶韁嘅「車仔」，隨時半場都頂唔住，寧揀半場客勝。(Now 643周三凌晨1時45分直播)

瑞典勁旅馬模由前丹麥箭頭湯馬臣執教，喺歐聯外圍賽屢有佳作，先後淘汰格拉斯哥流浪及盧多格德斯，躋身分組賽的確令人意外。

不過，馬模始終實力有限，防守亦堅唔穩陣，遇上強隊好蝕底，果然頭3輪分組賽輸晒之餘，仲失11粒，而且全部喺上半場已經落後，明顯初段表現慌失失。

藍戰士全民皆兵火力猛

車路士雖有兩大前鋒盧卡古及迪姆華拿養傷，但對進攻未有太大影響，近6仗法定時間取得5勝1和，並且攻入19粒，包括上輪喺盧卡古及迪姆華拿齊相繼傷出之下，仍喺主場大勝今仗對手馬模4比0，而且其中5仗均喺上半場已取得領先優勢，可見夏維斯、美臣蒙特、赫臣奧杜爾等極速入局。右閘列斯占士上場英超更加梅開二度，今季已有4球進帳，成為新一代「帶刀侍衞」。

況且安達斯基斯坦臣、艾斯派古達、羅夫度斯卓克同尼高路簡迪好番，陣容復整，配合主帥杜曹先發制人嘅策略，今仗有望喺初段鎖定勝局，「車仔」半場客勝有計。

直播表

周三1:45am 歐聯 馬模Vs車路士

Now 643

周三1:45am 歐聯 禾夫斯堡Vs薩爾斯堡

Now 644

周三4:00am 歐聯 阿特蘭大Vs曼聯

Now 643

周三4:00am 歐聯 拜仁慕尼黑Vs賓菲加

Now 644

周三4:00am 歐聯 基輔戴拿模Vs巴塞隆拿

Now 645

周三4:00am 歐聯 西維爾Vs里爾

Now 646

周三10:30am 美職 FC洛杉磯Vs溫哥華白帽

Now 639