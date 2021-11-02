「暖男」拿度為97歲老將圓夢　計劃12月回歸

球迷喜訊！前世界「一哥」拿度計劃在12月於阿布扎比的世界網球錦賽復出，為明年初的澳網做好準備，而這位西班牙球星早前在休養期間與一位97歲的老球員達成夢想，超有愛。

35歲的拿度自6月的法網4強出局之後，只比賽兩場，其後宣告提早結束賽季，並在夏季為他的左腳進行治療，直至上月他也曾表示未知復出之期。然而明年首個大滿貫澳網則於1月17至30日上演，一眾球員已經開始備戰，這位擁有20個大滿貫冠軍的西班牙球星周一透露:「我計劃參加12月在阿布扎比的比賽，作為澳網的熱身，這是我的目標，但我們仍在努力當中，希望可以實現。」

他補充:「我的腳傷仍然需要少少時間恢復，但已開始進行一小時或半天的訓練，感覺不俗，我期望可以重回比賽場。」拿度於2009年奪得澳網，但卻在四次決賽都飲恨。

一向愛心爆棚的拿度，粉絲遍佈每個年齡層，早前在養傷期間他更為一位97歲的老球手圓夢，在馬略卡的個人網球學院與被健力士世界紀錄認證為最年長網球手的Leonid Stanislavskyi對戰，充滿着愛。

「我可以跟你比賽一分嗎?」來自烏克蘭的Leonid問。拿度即答:「當然可以。」他們在室內場進行對打，拿度不斷「餵波」給這位老球手，令Leonid興奮又難忘。1924年出生的Leonid見証了不同年代的網球發展，由業餘到1968年的公開時代，而他於幾個月前更致函國際網球總會擴大比賽的參賽年齡層，其後在世界先進網球錦標賽更首次加設90歲以上組別。