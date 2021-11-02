蘇亞雷斯重返晏菲路　講出利物浦最大優勢

利物浦將於周四(4日)凌晨歐聯主場對馬德里體育會，屆時晏菲路球場將迎來1位紅軍球迷熟悉嘅面孔，就係蘇亞雷斯，呢位34歲射手今仗倒戈，指出利物浦最大優勢就係球迷打氣聲，令利物浦好似踢多1人。

蘇亞雷斯仍然好懷念昔日為紅軍披甲時，球迷嘅歡呼聲：「利物浦主場比賽，往往好似踢多1人，就係晏菲路嘅球迷，佢哋會不斷唱會歌，紅軍球員被對手搶走個波，佢哋唔會噓你，而係繼續信任你，因為你係為利物浦作戰，呢種氣氛當然對我哋馬體會好不利。」

蘇亞雷斯曾經效力利物浦4季，上陣133場射入82球，其後轉投巴塞隆拿。值得一提，2019年5月歐聯4強首回合，巴塞隆拿主場大勝利物浦3比0，蘇亞雷斯射入1球，但次回合作客卻大敗0比4出局，難怪「哨牙蘇」認為利物浦今場最大優勢係球迷。

馬體會上輪歐聯主場2比3不敵利物浦，蘇亞雷斯最後10分鐘先至後備上陣，冇乜時間表演，基沙文今場停賽，蘇亞雷斯將以正選上陣，力爭再次喺晏菲路球場入波。