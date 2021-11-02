曼聯踢歐聯有運　阿特蘭大點頂呀？

周三(3日)凌晨歐聯焦點大戰，F組阿特蘭大主場迎戰曼聯。呢一組形勢混亂，4隊都仲有出線機會，喺求勝不求和嘅情況下，雙方肯定會展開對攻。曼聯喺低處反彈，改踢3中堅後，聯賽大勝熱刺，今場尋求兩連勝，加上佢哋近10場歐聯全開3球或以上，熱捧2.5球入球大。(Now 643周三凌晨4時直播)

現時曼聯喺F組以6分排榜首，阿特蘭大同維拉利爾各有4分，年青人以3分排最尾，由於分組賽仲有3輪，所以乜嘢都有可能發生。

兩周前雙方交手，曼聯喺奧脫福主場出擊，半場落後兩球下，最終逆轉反勝阿特蘭大3比2，當時已顯示後防出現問題。其後一仗聯賽就輸到大大鑊，「紅魔」主場淨吞利物浦5隻光蛋，領隊蘇斯克查收到最後通牒，上場立即翻生，作客大勝熱刺3比0，今場力求兩連勝，再迎接周末嘅「曼市打吡」。

「蘇B」上場變陣出擊，後防踢3中堅，前面用雙箭頭帶嚟好效果，相信今場陣式唔會變，但由於卡雲尼踢到抽筋，佢嘅位置會由拉舒福特頂替擔正。「紅魔」王牌基斯坦奴朗拿度作客熱刺交出一傳一射，表現光芒四射，佢同般奴費南迪斯都提早被換出，擺明留力今場；C朗上次鬥阿特蘭大射入致勝球，今仗仍然要孭起球隊取分重任。

阿特蘭大主場鬥攻

阿特蘭大近況其實唔曳，近5場2勝2和1負，只係不敵曼聯，5場合共射入12球；教練加斯柏連尼有多名攻擊球員可起用，杜雲沙柏達、馬利路夫斯基、伊利錫同路爾斯梅利爾等，均可傳可射。呢支意大利奇兵踢法一向進取，主場出擊更加唔會縮，面對近10場歐聯全開3球或以上嘅曼聯，今場肯定係入球騷，入球大咪走雞。