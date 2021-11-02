福布斯球員收入榜　又係佢兩個

福布斯公布2021年足球員收入榜，今季齊齊轉會嘅兩大天驕基斯坦奴朗拿度同美斯霸佔前2名，C朗第1、美斯第2，兩人今年收入都超過1億美元。

據公布，C朗今年收入達到1.25億美元，係足球員之冠，佢本身已經係吸金王，今年再整壇世紀轉會，由祖雲達斯重返離開12年嘅母會曼聯，令佢吸金效應激增，加上佢喺國家隊賽事打破入球世界紀錄，葡萄牙出線世盃在望，都係佢賺大錢嘅因素。

第2位嘅美斯，年收入達到1.1億美元，佢今年主要做咗兩件大事，最重要當然係佢離開效力21年嘅巴塞隆拿，轉投巴黎聖日耳門，收取天價薪酬，過程中所創造嘅經濟收入非常巨大，至於佢協助阿根廷奪得美洲盃冠軍，生涯首奪國際大賽冠軍，亦進一步鞏固佢球王地位。

至於第3至10位球員，順序如下：

3.尼馬 : 9500萬美元

4.基利安麥巴比 : 4300萬美元

5.穆罕默德沙拿 : 4100萬美元

6.羅拔利雲度夫斯基 : 3500萬美元

7.恩尼斯達 : 3500萬美元

8.保羅普巴 : 3400萬美元

9.加里夫巴利 : 3200萬美元

10.夏薩特 : 2900萬美元