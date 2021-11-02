港產小將做迪亞高祖達師弟　加盟費利拿U17

又有港產小將外流啦！15歲的蔡駿宏（Jovan）9月獲葡萄牙球星迪亞高祖達的母會費利拿賞識，簽約加盟其U17梯隊。全力促成他外流的HKBOAS足校創辦人盧比斯（Fabricio）希望，Jovan的成功案例，可鼓勵本港青少年勇於追逐足球夢。

■文：黃雋謙

香港土生土長的Jovan，自6歲開始踢足球，曾在車路士足球學校（香港）及Fabricio主理的HKBOAS足球學校學法。Jovan爸爸向本報記者坦言，以前從來不察覺未曾入選香港隊的愛兒天分突出，直至Jovan遇上伯樂Fabricio，才發現兒子原來是一塊璞玉：「坦白講，佢一直都唔算好出眾，兩年前Fabricio鼓勵我畀Jovan試吓挑戰更高水平，自己做爸爸都唔係太相信，但佢覺得Jovan做得到。」

踢波讀書全方位裝備

在曾踢過歐洲聯賽的Fabricio穿針引線下，Jovan在2019年赴葡超球會里奧艾維試腳。本來進展一切順利，惟加入葡超球隊青年軍的計劃，卻因疫情和註冊手續繁複而耽誤多時。後來他轉到費利拿嘗試，經過多番努力和爭取後，終於在今年9月獲得這間葡超球會賞識，正式獲得一紙合同。

Jovan 爸爸透露，在這兩年靜候的時間，Jovan一直裝備自己，等待機會的到來，更讓他發覺到兒子堅定的一面：「佢好有決心，呢兩年戒晒零食，飲食跟足營養師指引；就算放假一星期7日都會操練，唔使訓練嘅日子就自己健身加操。」為實現目標，Jovan犧牲更多也在所不惜，空餘時間僅會聽音樂，就連過往鍾愛的電子遊戲都已經「擺埋一邊」，現時在他的眼中只有一項事物——足球。

不過，Jovan爸爸強調不希望兒子完全放棄學業，遂安排他修讀家附近的國際學校，並學習當地語言。經過兩年的練習，他笑言Jovan現時的葡語水平，已經純熟得足以充當家人的翻譯。「依家平日就9點返學5點放學，返屋企食啲嘢7點再去練波，練到夜晚先返嚟，有時仲覺得佢忙過喺香港！」Jovan爸爸道。

唯一費利拿U17亞洲球員

和出身自費利拿的「大師兄」迪亞高祖達一樣，在球場上主要踢翼鋒的Jovan，上周已成功在球隊的U17 B隊註冊，成為隊中唯一來自亞洲的球員，並可以開始在布拉加地區聯賽上陣。不過球隊的陣容大概30人，要爭入每周比賽的18人名單，絕對是一大挑戰。「我暫時未打算將目標定立得太遠，依家只係想逐步提升表現，希望有朝一日可以為費利拿一隊上陣。」Jovan用英文述說他的目標。他亦向當初積極推動他外流的恩師Fabricio道謝，多得他的教導和信任，自己才能達到今天的階段。

蔡駿宏小檔案

出生日期：2006年1月30日（15歲）

位置：左右翼鋒、進攻中場

身高：1米72 體重：56公斤

現效力球隊：費利拿U17 B隊

曾效力球隊：車路士足球學校（香港）、HKBOAS FC

HKBOAS全力發掘潛質小將

作為HKBOAS的創辦人兼首席教練，37歲的Fabricio對昔日學員外流感十分欣慰：「由佢8歲加入學校開始，我就知道Jovan非常特別，唔止因為佢有天分，更加係佢有對足球嘅熱誠。」Fabricio補充，雖然愛徒並非出身自足球世家，但他自覺要比其他人付出更多努力，永遠是第一位到球場、最後一位離開，他的堅毅確實使人動容。

Fabricio又謂，Jovan令本地足球群體感自豪，亦希望他的成功案例，鼓勵香港年輕球員付出更多。同時HKBOAS亦會繼續發掘具潛力的足球小將，致力於香港足球青訓，並推動他們勇於出外，到更高水平的環境挑戰，希望有朝一日他們能為本地足球貢獻，回饋球壇。