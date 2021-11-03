C朗又做救世主　曼聯補時逼和阿特蘭大

C朗拿度又、又、又做曼聯救世主！周三(3日)凌晨歐聯分組賽，曼聯作客阿特蘭大兩度落後情況下，憑C朗喺補時階段射入今場個人第2球，協助「紅魔鬼」2比2逼和阿特蘭大。繼對上2輪絕殺維拉利爾同阿特蘭大後，連續3輪歐聯攻入救命波，將曼聯由出局邊緣變成F組榜首，名副其實係單天保至尊！

曼聯今仗再用上場贏熱刺嘅3-5-2陣式，前鋒由拉舒福特代替卡雲尼夥拍C朗，5分鐘麥湯米尼就曾射門中柱，不過11分鐘仍然先失守，阿特蘭大中場伊利錫勁射，迪基亞撲波甩手直接撲入網內；曼聯去到上半場補時，C朗接應般奴費南迪斯後腳妙傳勁射，返更衣室前追成1比1平手。

實力強勁嘅阿特蘭大56分鐘再度領先，杜雲沙柏達突破越位後，殺入禁區推過哈利馬古尼射入。曼聯尾段群起反攻，去到補時1分鐘，C朗禁區內「窩利」抽入死角，為曼聯搶返寶貴1分。曼聯目前喺F組4戰7分，同維拉利爾並列第1位，阿特蘭大有5分緊隨其後。

C朗今屆4場歐聯分組賽都有入波，近3場更加粒粒關鍵，對維拉利爾喺95分鐘絕殺贏2比1，上輪喺81分鐘攻入致勝球贏阿特蘭大3比2，今場又喺補時1分鐘入波，3場比賽個人搶走5分。曼聯領隊蘇斯克查賽後表示：「C朗太神奇，佢嘅絕殺就好似米高佐敦幫公牛加時捧盃一樣，佢哋永遠唔會放棄，冇人可以質疑呢啲球員嘅態度同性格。」