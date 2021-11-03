吳安儀偶遇奧蘇里雲　即場被約倫敦打波

香港「四眼Cue后」吳安儀日前參戰英格蘭公開賽後遇上興奮事件，偶遇桌球傳奇「火箭」奧蘇里雲，更即場被約邀赴倫敦打波；安儀在個人社交平台與球迷分享這個喜悅，短短幾小時已獲幾千Like，球迷也為她感到瘋狂。

安儀在社交平台分享這個瘋狂偶遇，原本她正與友人講電話，突然間有人呼喚，回頭一望竟是奧蘇里雲，「即刻CUT咗對面線！冇辦法！SORRY！因為嗰個係奧蘇」單是看到這位「Cue后」的幾句分享，隔住Mon都感到她的興奮，而令她更雀躍的是「然後佢叫我去LONDON搵佢打波」。

被神級球星約戰，這個約定令安儀急不及待，其實她原本在今個賽季初已經有機會與奧蘇對戰，在冠軍聯賽中抽籤與奧蘇里雲同組，但因當時新冠疫情仍然嚴峻的關係最終選擇退賽，錯過了與神級高手比賽的機會。

這位三屆女子世界冠軍在帖文最後也不忘與粉絲互動，「換轉係你，你會唔會收線？」大批球迷紛紛回應，「係火箭搵你打波啊，這些機會不是我的」、「比著係我，已經即場暈低」、「莫講話Cut咗線，俾我真頭痴咗線」，反應熱烈。吳安儀將於下月6日在威爾斯出戰蘇格蘭公開賽，將與世界排名第6的梅菲爭逐正賽資格。