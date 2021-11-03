A米有冇嘥意甲1個歐聯位 就睇今晚
2021年11月03日 14:00
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(Getty Images)
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周四(4日)凌晨「死亡B組」關鍵戰，意甲AC米蘭主場硬撼波圖。AC米蘭頭3仗分組賽輸晒，出線機會渺茫，爭勝決心成疑；波圖出戰歐聯例踢守勢波，佢哋近5場歐聯有4次總入球屬2球或以下，今場寧捧2.5球嘅入球細。(Now 644周四凌晨1時45分直播)
波圖作客唔敢亂攻
AC米蘭今屆3場分組賽全敗，包括上輪作客0比1不敵波圖，佢哋闊別7年後重返歐聯，未能適應比賽節奏難免要交學費，今晚再同波圖交鋒，預料戰局唔會有大改變。「紅黑兵團」剛剛捱完意甲快車檔期，球員體力消耗大，尤其一對40歲及35歲箭頭伊巴謙莫域同基奧特，勢必更吃力，對攻力有一定影響。
波圖3戰分組賽獲得4分，依家與馬德里體育會同分，今場只要唔輸，出線仍然有希望，相信唔會胡亂搶攻，先求做好防守。呢支由名宿干斯卡奧執教嘅葡超班霸踢法守強攻弱，3場分組賽入得兩粒，而且都係喺主場取得，造訪聖西路球場難免踢得更加保守，2.5球細盤值博。
直播表
周三3:00pm 日職 北海道札幌岡薩多Vs湘南比馬
有線661、601台
周三5:00pm 日本乙組聯賽 金澤薩維根VsFC愛媛
有線662、602台
周四1:45am 歐聯 皇家馬德里Vs薩克達
Now 643
周四1:45am 歐聯 AC米蘭Vs波圖
Now 644
周四4:00am 歐聯 利物浦Vs馬德里體育會
Now 643
周四4:00am 歐聯 RB萊比錫Vs巴黎聖日耳門
Now 645
周四4:00am 歐聯 多蒙特Vs阿積士
Now 646
周四4:00am 歐聯 曼城Vs布魯日
Now 644
周四7:30am 美職 紐約紅牛Vs阿特蘭大聯
Now 638
周四9:00am 美職 FC奧斯汀Vs肯薩斯體育會
Now 639
周四10:00am 美職 皇家鹽湖城Vs波特蘭伐木者
Now 638