點減少壓力？江旻憓同女飛魚譚凱琳有貼士

香港「微笑劍后」江旻憓和游泳女將譚凱琳周三（3日）岀席主題樂園活動。完成東京奧運後，譚凱琳未有鬆懈，迎接下一個挑戰，首次以A標身分岀戰12月短池世錦賽的她表示期待:「這證明自己實力到世界級，是一個肯定。希望接力可入決賽，50自可以衝PB（個人最佳）。」

27歲的江旻憓（Vivian)東京奧運後緊接岀戰全運會，銅牌戰更擊敗今屆奧運金牌得主孫一文，表現值得一讚。回港後，Vivian獲選為十大傑青，近期不時岀席校訪活動，積極推廣劍擊。這位香港女子重劍手原來是位瑜伽愛好者，她認為瑜伽和冥想有助心靈放鬆：「我已玩瑜伽10年，特別喜愛户外做，之前受傷時通過瑜珈，慢慢鍛鍊肌肉和平衡力。」她不忘鼓勵大家多做運動，「做運動對身體及心理健康都有益！」

另一位東京奧運代表譚凱琳，回港完成隔離後已復操，並於9月短池賽達世錦賽A標，這亦是她職業生涯第一個FINA大賽A標。她表示，奧運後調整了心態，重拾對游水的熱誠，令她更有動力繼續突破自己：「奧運之前成日好緊張，覺得如果去不到奧運，或者游得慢其他人會如何看自己，這些外來的期望令自己好大壓力。但我回想，當初為何開始游水、如何會來到這一步，其實都是因為我鍾意游水，我才願意花這麼多時間，所以我應該是為自己而努力，而不是別人。」

閒時愛行山的譚凱琳表示，行山有助放鬆心情，教練亦鼓勵她和隊友以行山作舒緩訓練。「混血飛魚」何詩蓓奧運連奪2銀，譚凱琳為這名多年戰友感到相當高興，她認為Siobhan的心態最值得香港泳手學習，同樣是短距離的她希望加強力量，游得更快，在12月短池世錦賽取得佳績。