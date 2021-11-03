馬體會患「恐英症」　紅軍贏即出線吼主Ｗ

周四凌晨(4日)歐聯B組又有大戰，英超「紅軍」利物浦主場再鬥馬德里體育會。兩隊上輪交鋒擦出火花，馬體會喺基沙文被逐下僅負2比3。利物浦今晚晏菲路出擊，贏波就可以喺「死亡B組」提早出線，爭勝意欲唔使懷疑，加上馬體會患有「恐英症」，主Ｗ捧得過。(Now 643周四凌晨4時直播)

利物浦近況勇銳，近12場錄得9勝3和，早前就以5比0怒炒死敵曼聯，上場聯賽領先兩球下被白禮頓逼和2比2，同球員缺乏集中力及輕敵有關，今晚面對強敵，相信球員集中力會有所提升，唔會畀馬體會有太多機會。

上輪交鋒沙拿起孖

事實上「紅軍」火力驚人，今季英超不敗之餘，場均入接近3粒，屬英超之冠。王牌穆罕默德沙拿狀態大勇，包括上輪作客兩度射爆馬體會，配合沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴或迪亞高祖達，等閒對手難以防範。不過利物浦受傷兵問題困擾，後備兵源未算充裕，自然希望盡早喺小組出線，避免捲入最後兩輪生死戰，今仗只要贏波就達成目標，主場出擊唔會有保留。

上季西甲盟主馬體會今季演出稍為跌Watt，今屆歐聯3場分組賽只有1勝1和1負，唯一勝仗亦要靠完場前嘅12碼先險勝AC米蘭，加上前鋒基沙文上輪因危險動作領紅被逐，今場要同史提芬沙域一齊坐波監，攻守力量同樣受削。馬體會近年對英超球隊戰績差劣，近4次歐聯對英超球隊法定時間全敗，今仗一於撐利物浦贏波出線。