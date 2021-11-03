升呢做「長輩」！翟廷峯用經驗創佳績

「做好自己！」是今期《新兵登場》主角、冠忠南區後衞翟廷峯，職業生涯多年一直銘記在心的信條。近年捧盃運不錯的「廷峯」，希望將多年得來的寶貴經驗，貢獻給新東家，帶領南區再創佳績。圖／文：林卓臻

在本地球壇打拚10多年，翟廷峯贏盡各項頂級聯賽及盃賽錦標，用「新」字來形容這位31歲守將，似乎不是很貼切，但與上次由和富大埔轉投東方龍獅相比，這次他隻身加盟南區，身邊缺少了熟悉的隊友作伴，「廷峯」坦言要努力融入這個新環境：「除咗以前同占士（夏志明）喺流浪做過隊友，其他人都比較少（接觸），所以初初嚟到南區比較陌生；我自己本身唔係鍾意講嘢嘅人，亦唔算主動，之後就慢慢溝通到。」

球場內外作風務實

「自己都唔係好擅長進攻，寧願做好防守。」是「廷峯」經常重複的一句話。防守穩健亦是不少球迷和隊友對他的主觀印象，但他承認來到南區亦要面對新挑戰：「列文（冠忠南區主教練）都會畀少少要求我，佢知道我防守唔錯，可能要我進攻都做多少少，我都覺得係好事，嘗試突破自己。」場內兢兢業業做好防務，很少出風頭，場外這位31歲守將性格亦內向慢熱，但就如好友兼前隊友李嘉耀所言，「廷峯」都有坦率一面，問到加盟前對南區的印象，他毫不掩飾：「南區出糧好穩陣，咁多年都冇聽過有拖糧嘅情況。」

接連有球會因為財政問題退出港超，球員被拖糧、或者一夜間失業的消息，「廷峯」多年來亦聽過不少：「只可以講句，慶幸自己冇遇過。」與太太Ceci結婚近兩年，「廷峯」在球場外亦多了一份責任和牽掛：「近年睇到愉園同富力，都畀人感覺好唔穩陣，自己梗係想穩定啲，話晒有屋企有家庭。」這次轉會決定，「廷峯」亦有與太太商量，值得開心的是，南區的邀請來得很及時：「我同南區一拍即合。」

升呢做「長輩」肩負責任

南區今季以新面貌示人，「廷峯」被視為陣中一塊重要「拼圖」，和他同期加盟的還有多位「00後」港超新鮮人，像是提醒他已不再年輕：「呢度有好多年輕嘅球員，我同佢哋年齡差一截，搞到我有種長輩嘅感覺。」職業生涯初期效力流浪及南華，「廷峯」在場上少不免被陳偉豪等老大哥「提場」：「我唔鍾意鬧人，我會用一個類似傾偈嘅形式，同大家討論點樣做好啲。」雖然風格與前輩不盡相同，但隨之而來責任，確實要由他肩負起來。

翟廷峯Profile

出生日期：1989年11月27日（31歲)

位置：左右後衞、中堅

球衣號碼：16 現效力球隊：冠忠南區

曾效力球隊：

標準流浪、南華、和富大埔、東方龍獅（只列部分)

曾獲錦標：

香港超級聯賽冠軍（和富大埔2018/19賽季)、

高級組銀牌冠軍（南華2013/14賽季、東方龍獅2019/20賽季）、

足總盃冠軍（東方龍獅2019/20賽季）

省港盃冠軍（2018）（只列部分)

認有「捧盃運」偏偏有遺憾

過去幾年，無論是效力和富大埔聯賽封王，或者在東方龍獅囊括各項盃賽殊榮，「廷峯」都與獎有緣，他亦承認為自己有點「捧盃運」，但不是沒有遺憾。2019/20賽季港超聯最後一戰，東方龍獅只要擊敗富力R&F，就能夠鎖定當季冠軍 ：「結果就係差少少，我自己喺比賽最後幾分鐘，有球頭槌攻門想博一博，點知頂唔入，（在東方龍獅）最遺憾就係呢一件事。」

如今來到冠忠南區，「廷峯」再有衝擊各項錦標的機會，對此他有一番說話帶給新隊友：「拚搏，堅持，唔好放棄，球賽一日未完都唔好放棄。」