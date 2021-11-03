終於有任務畀佢　鍾斯可望打吡戰候命

域陀連迪路夫、華拉尼受傷之後，對於近期改踢3中堅陣式嘅曼聯，無疑係重大打擊，特別係紅魔鬼將於周六(6日)英超「曼市打吡」主場對曼城，「中堅荒」令到主帥蘇斯克查大傷腦筋，有可能將缺陣近2年嘅菲爾鍾斯列入大軍名單，以備不時之需。

曼聯近2場比賽踢3中堅陣式，效果唔錯，包括擊敗熱刺及打和阿特蘭大，域陀連迪路夫因傷缺陣上場歐聯，蘇斯克查用艾歷拜利填補佢嘅位置，可惜又輪到華拉尼再次受傷。

如果蘇B想繼續用352陣式對曼城，就必須再搵1位中堅同哈利馬古尼、艾歷拜利扼守中路，最大機會係安排勞基梳爾客串中堅，然後用阿歷士迪尼斯踢左翼衞。

其實曼聯仲有1位中堅可用，就係菲爾鍾斯，呢位29歲英格蘭守將自從踢完2020年1月英足盃之後，就一直因傷缺陣，佢今年9月已經復出踢預期組賽事，上月更一度有機會出戰英超，但當時曼聯防線仍然人腳充裕，所以蘇B一直冇用到佢，但球隊現時出現「中堅荒」，菲爾鍾斯應該有可能入選周末大軍名單，至於會唔會披甲，就要睇實際情況。