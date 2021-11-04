利物浦再贏馬體會　「死亡之組」全勝突圍

周四(4日)凌晨歐聯分組賽，被視為「死亡之組」嘅B組踢完4輪已有球隊出線，利物浦主場2比0再贏馬德里體育會後，小組4戰全勝率先鎖定首名晉級資格。「紅軍」今季氣勢驚人，各項賽事錄得連續25場不敗，係球會自1893年加入英格蘭聯賽以來，並列(1982年)嘅最長不敗紀錄！

利物浦今場佔盡優勢，控球率達到67%，開波13分鐘就由阿歷山大阿諾特傳中，迪亞高祖達無人看管下輕鬆頂入，8分鐘後又係阿歷山大阿諾特助攻，今次輪到沙迪奧文尼禁區內接應快腳射入。落後2球嘅馬體會36分鐘更有菲臘比蒙達里奧犯規，再漠視球證指示而被逐，利物浦最終輕鬆保持2比0勝果。

利物浦喺B組4戰全勝提前鎖定首名出線，領隊高普賽後表示：「我哋第1個目標就係出線，依家仲有2輪未踢已經達到，真係好癲！我真係冇預計過可以咁快出線。」馬體會教練施蒙尼賽後仍然冇同高普握手，倒戈嘅蘇亞雷斯下半場曾經入波，雖然佢冇任何慶祝，但仍被晏菲路球迷狂噓，最後入球更被VAR推翻，認真冇癮。

馬體會輸波後4戰只得4分跌落第3位，同組波圖作客同AC米蘭踢成1比1平手後，4戰得5分排第2位，AC米蘭就只有1分排包尾。