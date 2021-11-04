謝影雪負傷上陣！「鄧謝配」憾負德國賽出局

上一站在法國闖入4強的香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，周三（3日）在德國HYLO公開賽面對德國組合，激戰兩局後憾負，首圈止步。

被列為賽事7號種子的「鄧謝配」與德國「宿敵」組合Mark Lamsfuss／Isabel Lohau於首圈碰頭，雙方打得激烈，首局更打到刁時才能分勝負，最終「鄧謝配」力拼38分後，以21比23及17比21首次負於這對東道主組合。

日前阿雪在個人社交平台已透露膝蓋的舊患復發，因沒有治療師，連日來只可服食止痛藥「頂住」，她賽後再多謝支持者支持及關心，即使負傷上陣，但今仗落敗不會以此作為輸波理由：「很多人安慰我說因為腳傷沒關係，下站加油。但這場比賽的確自己發揮不好，在場上無論如何提醒自己，還是不集中，雖然有傷患，但我不會拿來當輸球藉口，因為我討厭逃避問題。」

「種瓜得瓜，種豆得豆；我們的確準備不足，無論心態或是身體上都不是狀態。」謝影雪面對失敗並展望下一站，「還有四天就去印尼比賽，希望這幾天盡可能調整我們的狀態，找回自己的信心。」稍後他們將轉戰印尼，預計在當地參戰兩個比賽。

至於兩位男單隊友伍家朗及李卓耀，今日稍後續戰，力爭更佳成績。