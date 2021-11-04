【歐霸盃】達卡弗爆！李城誓演入球騷

歐霸C組焦點大戰周四深夜上演，李斯特城主場再鬥莫斯科斯巴達，上輪雙方交手，李城憑住新兵達卡食出大四喜，幫狐狸反勝斯巴達4比3，重燃出線希望，達卡更成為球隊史上首位喺歐洲賽單場轟入3球或以上嘅球員，腳風順到爆，今場佢好大機會繼續取代華DEE(占美華迪)擔正。不過 斯巴達上場雖然輸波包尾，但只落後榜首嘅歷基亞3分，要爭首名直接出線未絕望，加上近4場歐霸有3次開3球或以上，呢場鬥攻格局，梗係捧入球大啦！ ‧波C9

直播表

周四11:30pm 歐協聯 卡拉特 對 卡拉巴克

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周五1:45am 歐霸 亨克 對 韋斯咸

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周五1:45am 歐霸 摩納哥 對 燕豪芬

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周五1:45am 歐霸 皇家蘇斯達 對 格拉茨

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周五1:45am 歐霸 奧林比亞高斯 對 法蘭克福

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周五4:00am 歐霸 李斯特城 對 莫斯科斯巴達

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周五4:00am 歐霸 利華古遜 對 貝迪斯

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周五4:00am 歐霸 馬賽 對 拉素

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周五4:00am 歐協聯 熱刺 對 維迪斯

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