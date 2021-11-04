個人Solo連轟461分！奧蘇里雲秒速創紀錄

重返桌球聖地米爾頓凱恩斯舉行的英格蘭公開賽，「火箭」奧蘇里雲亮相首圈打得特別醒神，4局零封對手，轟出3cue破百連奪461分，創了7局4勝制比賽的連續得分紀錄。

奧蘇里雲一向比賽都是速戰速決，今仗他僅於賽前7分鐘才到達會場，面對着Michael Georgiou首局輸了47比73，但隨後「撻着」尤如自己練波，連續4局無讓對手「起Ｑ」，第2局先「起迫」打cue82度，以88比0扳平，繼而再轟3cue破百(127,129,108)，一口氣袋走461分兼向對手「派蛋」，以總局數4比1獲勝，平均出cue14秒6，相當「恐怖」，閃入次圈。

這位6屆世界冠軍的確令人又愛又恨，他賽後淡然地表示:「今天起初是有點緊張，因為我之前吃了太多，突然間說前一場4比2就結束，我要趕過來，一直努力叫自己保持鎮定，集中注意力。」

奧蘇今天手感極佳，但他強調只是隨便打打，此刻最喜歡仍是跑步：「現在我最愛是跑步，這將是我死之前仍會做的，我每天都會花四至五小時在健身房，做SPA、跑步及健身訓練。」45歲的奧蘇里雲下仗將面對自己的前練波拍檔咸美頓，爭逐16強席位。

至於低沉了一段時間的中國天王丁俊暉，以4比1擊敗同胞田鵬飛晉級，而神童顏丙濤則以4比1淘汰老將邦特，闖入32強。