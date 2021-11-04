完成隔離即鬥GT盃　歐陽若曦靠經驗爭勝

澳門格蘭披治大賽車將於11月19日至21日舉行，香港車手歐陽若曦（Darryl）今日（4日）透過視像通訊，分享備戰澳門GT盃的情況。他透露隔離21日後，就會馬上「落場鬥車」，盼憑藉過往經驗，在今年首項賽事爭勝。

歐陽若曦相隔一年重返東望洋賽道，將駕駛平治-AMG GT3戰車參加澳門GT盃。此前，Darryl曾在這項賽事3奪冠軍，惟今年賽事困難重重，皆因他日前才從美國回來，正接受21日隔離：「酒店沒有賽車模擬器，只能踩單車機，看看數據和往年比賽片段。而且完成隔離後，我就要即刻落場鬥車，沒有正式練習。」

他指出，受疫情影響，過去兩年鮮有機會參賽，只曾參加去年澳門大賽車：「一定有影響。以前一年參加20幾場賽事，會產生肌肉記憶，現在要靠經驗和精神力量作賽。但我有信心克服一切，在前列位置爭勝。」

Darryl去年選拔賽因被投訴起步違規，被罰時30秒，由排頭位跌到11位起步，結果正賽力追至第4名完成，無緣頒獎台，引起爭議。他表示已把事件拋諸腦後：「每年澳門大賽事都有各種事情，我贏過輸過，試過自己撞車，也試過被人撞。我會在過程中學習，但最重要的是專注現在。」