涉對動物不人道！奧運現代五項馬術將成絕唱

有過百年歷史的奧運現代五項，將會作出改變，據外媒報道指，國際現代五項聯盟經執委會通過，將由單車取代當中的馬術項目。

現代五項於1912年的斯德哥爾摩奧運會上首次亮相，五個賽項包括射擊、劍擊、游泳、馬術及跑步，而其中馬術項目的馬匹是由運動員通過抽籤而獲得，因此不同性情的馬匹都有機會遇上。

鑑於今屆東京奧運會，德國運動員Annika Schleu原本在現代五項一直領先，直至馬術項目騎上了不太聽話的「Saint Boy」，牠拒絕跳過障礙物，而Annika無奈地跟其教練Kim Raisner再想辦法，為了讓「Saint Boy」重新再跑，連擊了牠幾次，此舉惹怒了愛護動物組織；最終，Annika直接被判棄權，而國際現代五項聯盟亦取消了Kim在奧運上的教練資格。

為了這個事件，聯盟本周進行了執委會，並開會投票通過，在2024年巴黎奧運會之後，由單車取代馬術進入現代五項的賽項中，舉辦較方便省事，也避免不必要的爭議，換言之，馬術在現代五項亮相，來屆巴黎奧運後將成絕唱。