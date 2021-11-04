歐協聯硬撼維迪斯！熱刺陷谷底干地難救

歐協聯分組賽G組，陷於出局危機嘅熱刺，將喺主場迎戰荷甲球隊維迪斯。熱刺啱啱獲干地上任代替被炒嘅紐奴，不過呢位意大利名帥因為要等工作證批出先可以領軍，賽前操練亦只能「觀操」，影響力有限之下，未必可以立即為熱刺止血；反擊力強勁嘅荷甲球隊維迪斯亦非善男信女，經常能夠搶得先機，今仗博維迪斯「第一隊入球」。（Now 644周五凌晨4時直播）

唔識入波甩漏更多

熱刺近期成績差勁，上輪歐協聯派出大量副選應戰，0比1輸畀維迪斯，目前3戰得4分排小組第3位，面臨出局危機，今仗主場出擊必定全力搶攻。不過，熱刺中場創造力不足，縱有哈利卡尼同孫興民等頂尖射手，入球數字仍然偏低，近4場比賽只入1球，加上後防漏洞頗多，啱啱報到嘅干地連帶隊操練嘅機會都冇，似乎遠水難救近火。

維迪斯以年輕球員掛帥，球隊活力十足，尤其喺比賽早段嘅搶攻踢法效率甚佳，近4場歐協聯全部都能率先入波，近4場荷甲亦有3場能夠先開紀錄，可見球隊入局極快。維迪斯目前小組有6分排次席，今仗可大安旨意踢穩守突擊，「第一隊入球」不妨一試。