女足　傑志推半職業化　目標衝出香港

推行半職業化的傑志女足，加入了曾有外流經驗的張煒琪和秦正行，可謂如虎添翼。 (黃雋謙攝)

2021/22年「賽馬會女子足球聯賽（甲組）」周六正式開鑼。傑志女子隊日前邀請傳媒到賽馬會傑志中心採訪，會方除宣布兩位前外流兵張煒琪和秦正行加盟外，還公布今季鴻圖大計——實行半職業化，矢志重奪聯賽冠軍，爭取躋身下屆「女子亞冠盃」。

傑志女子隊將於周六晚7時，於青衣東北公園出戰球隊今季首場賽事，對手為衞冕冠軍公民。「藍鳥」近年曾奪得2017/18年女子甲組聯賽冠軍，翌季再奪足總盃，惟近年因疫情和主力流失等原因而陷入「錦標荒」。今季她們矢志捲土重來，劍指重奪失落數季的聯賽冠軍。「目標一定係攞冠軍，另外想隊內年輕球員跟得到上嚟。」今季履新傑志女子隊主教練一職的張寶春道。

為實現目標，傑志今季首推女足半職業化，主帥「張Sir」透露，球會會按球員的訓練出席率、實力和表現，每月發放可達5位數字的津貼，鼓勵她們更加投入。而球會亦會為球員提供設備、物理治療等支援，同時提升訓練質量。「訓練時數增加至一周3節；訓練內容跟番職業操作，除咗佢哋有工作在身之外，其實同職業球員冇乜大分別。」張寶春謂。

陣容上，傑志今季除保留傅昭文、鄺穎茵、劉蕊澄等主力外，還任命9月份曾為香港隊在「女子亞洲盃」建功的鍾貝琪為隊長，並簽入曾外流的張煒琪和秦正行，前者曾效力澳洲球隊布里斯班獅吼；後者是「藍鳥」舊將，近年踢過史雲斯和蘇格蘭球隊基爾馬諾克。「張Sir」期望，她們的經驗可以帶動陣中大部分從青年軍提升上來的球員，從而為球隊爭取佳績。

另外，傑志希望贏得今季聯賽冠軍，其中一個目標是爭取躋身下屆「女子亞冠盃」，這項於2019年首辦的亞洲球會最高級別賽事，今屆吸引8支亞洲球隊競逐。「張Sir」透露，足總上月聯絡各支本地球會傾談申請牌照的事宜，傑志亦正準備文件。而他本人則渴望為球隊出戰這項賽事：「傑志男子隊踢『亞冠盃』，希望女子隊都可以。」