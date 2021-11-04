女足　張煒琪加盟傑志：希望隊友有爭冠精神

傑志女子隊今季立志重奪聯賽錦標，在陣容上作出大幅度調整。當中曾外流布里斯班獅吼的張煒琪從公民來投；而23歲的鍾貝琪（阿K）亦首度被球會任命為隊長，她們兩人都希望將自身經驗帶領隊友。

「上季完咗之後因為身體問題離開咗公民，休季時『張Sir』（傑志女足主帥張寶春）邀請我，我覺得呢度所有配套都好適合我，所以過咗嚟傑志。」張煒琪解釋來投經過。

這名月尾將踏入31歲的香港隊首席中鋒，過往在公民曾經贏盡錦標，今季來到以年輕球員為主的「藍鳥」，她期望以自身經驗激發隊友：「想佢哋有奪冠精神，一嚟到大家都唔出聲，依家我嘗試逼迫佢哋溝通多啲，配合上暫時都幾好。」傑志今季將為球員提供津貼，「煒琪」直言「冇諗」，只會視津貼為Bonus，繼續會一如既往投入踢足球。

鍾貝琪今季被傑志任命為隊長，她期望運用感染力影響隊友。「阿K」又指，球隊班底雖然年輕，但同樣具備實力與強隊競爭：「今年隊波多咗好多青年軍，年資最大都係得幾個，但球隊活力多咗，氣氛都好咗，如果準備充足，應該都可以爭吓。」

這名23歲中堅球員，過往曾外流蘇格蘭效力基爾馬諾克，她想將彼方獲得的經驗帶給球隊：「嗰邊踢法好硬朗，喺香港則相對受保護啲。我同班隊友講，落到球場就要100%做盡佢，要畀人睇到有火。」「阿K」自去年因疫情回港後便暫別外流之旅，但她透露自己仍一直與外國球會聯絡，待防疫限制放寬後仍望延續外流夢。