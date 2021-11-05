熱刺立「干」見影！3比2激戰贏維迪斯

啱啱上任成為熱刺領隊嘅干地，周五(5日)凌晨歐協聯G組首度領軍，效果立「干」見影，熱刺喺頭28分鐘連轟3粒，最終主場以3比2驚險擊敗維迪斯。熱刺贏波後喺G組以4戰7分升上第2位，落後榜首雷恩3分，出線機會大大增加。

熱刺喺紐奴執教最後4場3度落敗，而且只係入得1球，不過干地上場即刻改變球隊面貌，今場起用佢嘅招牌3-4-3陣式，一開波已經施展強攻，15分鐘孫興民把握禁區混戰抽入，7分鐘後盧卡斯莫拉單刀射成2比0，28分鐘再有維迪斯球員擺烏龍，干地首演未夠半個鐘已入3球。

不過熱刺領先3粒後突然鬆懈，完半場前竟然被維迪斯連入2球追成2比3，熱刺中堅基斯甸羅美路更喺59分鐘兩黃被逐，令球隊陷於苦戰。干地隨後換入多名守將堅守城池，維迪斯喺最後階段亦有杜基希同門將舒曉拔被逐，最終熱刺贏3比2為干地响頭炮。

干地賽後表示，球隊受苦下贏波係一件好事：「呢場波好瘋狂，正常嚟講唔係我鍾意嘅比賽類型，但我認為熱刺應該贏波，最終亦都贏到。我認為喺受苦之下贏波，對呢支球隊同呢班球員嚟講係好事。熱刺仲有好多地方要改善，呢個都係一件好事，因為球隊有好大嘅進步空間。」