連格辛祖落選英格蘭名單　修夫基咁解釋

英格蘭國家隊主帥修夫基公布新一期大軍名單，出戰嚟緊2場世界盃外圍賽，曼聯2位中場連格同查頓辛祖都無緣入選，修夫基表示，因為2人喺球會上陣時間太少，此言一出，可能進一步加強連格離開曼聯嘅決心。

修夫基今次徵召咗25位球員，早前復出嘅曼聯前鋒拉舒福特獲得重召，鋒線上仲有哈利卡尼、史達寧、譚美阿巴謙等熟悉面孔。不過，2位紅魔鬼人氣球星連格、查頓辛祖卻落選。

修夫基話：「相比起其他同一位置嘅球員，連格、查頓辛祖今季上陣時間太少，好似連格每次都只係踢10至15分鐘，我真係唔清楚佢現時狀態，經常有人批評我選人唔夠穩定，但我覺得球員需要喺球會獲得穩定上陣時間，我先至可以對佢哋作出評估。」

修夫基補充話，已經同連格、查頓辛祖溝通過，對方都理解佢嘅決定。事實上，早已經傳出連格為咗爭取入選英格蘭國家隊，參加明年11月舉行嘅世界盃決賽周，打算今夏離開曼聯，轉投一支有得踢正選嘅球隊，可能重返韋斯咸。

英格蘭將於11月13日凌晨世界盃外圍賽主場對阿爾巴尼亞，3日之後作客聖馬力諾。