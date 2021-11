方誠義X梁嘉顯　重新定義每個可能

梁嘉顯和方誠義,一個20出頭、輟學投身職業的小伙子,一個30到抆、打到打不動為止的老大哥。「有書唔讀」、「打波點搵食啊」、「而家係後生仔世界」……這些道理,不是不懂,不過想像adidas的格言「Impossible is nothing」,把不可能變成可能。

「反正年輕,還有放手一搏的餘地。」嘉顯笑笑。阿Ga還是一貫豪爽:「40歲都可以好勁。籃球,是能者居之。」

我們的19歲,是迷茫的、躁動的,連明早上不上「8半堂」都要掙扎許久。梁嘉顯的19歲,清晰些,安靜些,只有一種聲音。

他念完一年中大高級文憑,以「新鮮人」身份打進大專盃4強,換來SPE(體育運動科學系)的面試機會。「基本上,做好面試,就入到CU。讀5年書,出來當老師,『實冇死』。」薪水不俗、穩定的工作,多少人羨慕。放眼甲一,也有一面教書一面打球的例子。「但這條鋪好的路,是我想要的嗎?」恰巧,他收到另一個offer——東方龍獅的職業球員合約。

賭上未來的周全

「我一直想打職業,不論東方,還是外闖。但只是想。」想像幾近實現,卻被反覆提醒,破滅的可能。「有長輩說:『你未必得,就算得,一兩年後唔得,點搵食,點維持生活?你只係博大細。』我動搖過。」如果這是一場賭博,賭注,是未來。「但我不覺得犧牲,或賭上很多,重要的是當下,你最想做什麼。」他最想打球,就選擇了打球。旁人覺得考慮不周,但權衡輕重,依然追隨內心,也是另一種周全。

「讀拔萃一直贏,大專成績也不錯,覺得自己好top。打職業才發現,世界沒想像中簡單。」這兩年,破而後立,打破自滿,建立一套新的概念:「以前只想著,射三分球要準,剷籃要插幾次花,但新教練(柏利施域)認為,5個人分一顆球,無球的時間,一定多過有球,應該著重配合、走位,更高效得分。」東方龍獅有外援拉利羅斯、「浪花兄弟」李琪和陳兆榮,他不是第一進攻選擇,卻很「高效」,銀牌場均獲得12分。偶爾會忘記,梁嘉顯才21歲。

「籃球是我堅持最久的事」

他的人生,彷彿按了快進鍵,經歷別人21歲不會經歷的事,打職業如是,成家如是。9月女兒出生,他在手臂紋上「Home is where the heart is」。籃球不光是興趣,還是責任,一來「你唔得,屋企就冇飯開」,二來,得言傳身教:「想她有一顆堅持的心。我小時候不懂,老是三分鐘熱度,但很多事不試,不堅持,就不知道結果。」踏上職業籃球員的路,沒有不可能,反而成就更多可能。

籃球,是梁嘉顯,也是方誠義堅持最久的事。

如果弄一張「上帝創造方誠義的時候」的meme,大概,是加一匙足球,倒進一杯籃球。中四,他因「成日約唔到人踢波」,借籃球消磨時間,一磨,就是20年。

「籃球佔了人生7、8成,尤其未生小朋友時,工作打球,約朋友玩,也是打球,老婆都要擺後少少。」他笑開懷。不悶,不厭,倒有歷久常新的感覺。「由只會跑跑跳跳,到熟悉戰術、細節,怎樣兼顧全隊。規則也不斷變化,像走籃兩步變成『012』。你不學,等著淘汰,學了,成功感多大。」歸根究底,還是一句:「喜歡嘛,自然覺得新鮮,自然堅持。」

不被數字框死

但年齡嘛,也是自然增長的。他快38歲,是滿貫最年長的球員,更有「幾乎差一個double」的對手。「望著他們,像望著廿幾歲的自己,當時阿裕(蔡芳裕)常說:『哩條友周圍走,捉唔住!』」對抗差點,回彈矮點,來回跑喘多口氣,很多瞬間,覺得真的老了。但他在Instagram寫:「年齡只係數字。」

數字增長了,人也老練、聰明了。「以前鬥跳,現在頂住個位。練完『食飯吹吓水』?不了,要好好分配打球和休息時間。」最重要的,不是實際幾歲,是看起來幾歲。「18歲可以好勁,40歲都可以好勁。籃球是講表現、能力。」而冠軍,是能者居之。

效力永倫12年,他贏過7屆甲一、3屆銀牌,曾說過:「冠軍永遠不夠。每年目標從一個冠軍起跳。」當時我還笑他,一副不贏不舒服的樣子。來到滿貫,目標沒變:「我想打到40歲,或打不動為止。最完美的結局,當然是贏冠軍,然後宣布:『我唔打啦,你唔會再贏到我啦!』」球迷很矛盾吧,期待,也抗拒這一天,方誠義功成身退的一天。

誰說年紀大不可能贏?方誠義告訴你,沒有不可能。