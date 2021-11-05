方誠義X梁嘉顯　重新定義每個可能

梁嘉顯和方誠義，一個20出頭、輟學投身職業的小伙子，一個30到抆、打到打不動為止的老大哥。「有書唔讀」、「打波點搵食啊」、「而家係後生仔世界」……這些道理，不是不懂，不過想像adidas的格言「Impossible is nothing」，把不可能變成可能。

「反正年輕，還有放手一搏的餘地。」嘉顯笑笑。阿Ga還是一貫豪爽：「40歲都可以好勁。籃球，是能者居之。」

我們的19歲，是迷茫的、躁動的，連明早上不上「8半堂」都要掙扎許久。梁嘉顯的19歲，清晰些，安靜些，只有一種聲音。

他念完一年中大高級文憑，以「新鮮人」身份打進大專盃4強，換來SPE（體育運動科學系）的面試機會。「基本上，做好面試，就入到CU。讀5年書，出來當老師，『實冇死』。」薪水不俗、穩定的工作，多少人羨慕。放眼甲一，也有一面教書一面打球的例子。「但這條鋪好的路，是我想要的嗎？」恰巧，他收到另一個offer——東方龍獅的職業球員合約。

賭上未來的周全

「我一直想打職業，不論東方，還是外闖。但只是想。」想像幾近實現，卻被反覆提醒，破滅的可能。「有長輩說：『你未必得，就算得，一兩年後唔得，點搵食，點維持生活？你只係博大細。』我動搖過。」如果這是一場賭博，賭注，是未來。「但我不覺得犧牲，或賭上很多，重要的是當下，你最想做什麼。」他最想打球，就選擇了打球。旁人覺得考慮不周，但權衡輕重，依然追隨內心，也是另一種周全。

「讀拔萃一直贏，大專成績也不錯，覺得自己好top。打職業才發現，世界沒想像中簡單。」這兩年，破而後立，打破自滿，建立一套新的概念：「以前只想著，射三分球要準，剷籃要插幾次花，但新教練（柏利施域）認為，5個人分一顆球，無球的時間，一定多過有球，應該著重配合、走位，更高效得分。」東方龍獅有外援拉利羅斯、「浪花兄弟」李琪和陳兆榮，他不是第一進攻選擇，卻很「高效」，銀牌場均獲得12分。偶爾會忘記，梁嘉顯才21歲。

「籃球是我堅持最久的事」

他的人生，彷彿按了快進鍵，經歷別人21歲不會經歷的事，打職業如是，成家如是。9月女兒出生，他在手臂紋上「Home is where the heart is」。籃球不光是興趣，還是責任，一來「你唔得，屋企就冇飯開」，二來，得言傳身教：「想她有一顆堅持的心。我小時候不懂，老是三分鐘熱度，但很多事不試，不堅持，就不知道結果。」踏上職業籃球員的路，沒有不可能，反而成就更多可能。

籃球，是梁嘉顯，也是方誠義堅持最久的事。

如果弄一張「上帝創造方誠義的時候」的meme，大概，是加一匙足球，倒進一杯籃球。中四，他因「成日約唔到人踢波」，借籃球消磨時間，一磨，就是20年。

「籃球佔了人生7、8成，尤其未生小朋友時，工作打球，約朋友玩，也是打球，老婆都要擺後少少。」他笑開懷。不悶，不厭，倒有歷久常新的感覺。「由只會跑跑跳跳，到熟悉戰術、細節，怎樣兼顧全隊。規則也不斷變化，像走籃兩步變成『012』。你不學，等著淘汰，學了，成功感多大。」歸根究底，還是一句：「喜歡嘛，自然覺得新鮮，自然堅持。」

不被數字框死

但年齡嘛，也是自然增長的。他快38歲，是滿貫最年長的球員，更有「幾乎差一個double」的對手。「望著他們，像望著廿幾歲的自己，當時阿裕（蔡芳裕）常說：『哩條友周圍走，捉唔住！』」對抗差點，回彈矮點，來回跑喘多口氣，很多瞬間，覺得真的老了。但他在Instagram寫：「年齡只係數字。」

數字增長了，人也老練、聰明了。「以前鬥跳，現在頂住個位。練完『食飯吹吓水』？不了，要好好分配打球和休息時間。」最重要的，不是實際幾歲，是看起來幾歲。「18歲可以好勁，40歲都可以好勁。籃球是講表現、能力。」而冠軍，是能者居之。

效力永倫12年，他贏過7屆甲一、3屆銀牌，曾說過：「冠軍永遠不夠。每年目標從一個冠軍起跳。」當時我還笑他，一副不贏不舒服的樣子。來到滿貫，目標沒變：「我想打到40歲，或打不動為止。最完美的結局，當然是贏冠軍，然後宣布：『我唔打啦，你唔會再贏到我啦！』」球迷很矛盾吧，期待，也抗拒這一天，方誠義功成身退的一天。

誰說年紀大不可能贏？方誠義告訴你，沒有不可能。