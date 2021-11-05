港超聯　冠忠南區砌香港U23力爭3連勝

「中銀人壽香港超級聯賽」周六(6日)戰火再燃，冠忠南區坐鎮香港仔運動場撲擊香港U23。南區今場目標明確，就是要延續連勝走勢，鞏固前列位置；面對強敵，香港U23則需要打出不言敗精神，力圖創造奇迹。（周六下午3時開賽）

南區聯賽開局先後擊敗港會及晉峰，狂轟7球兼力保不失，主教練列文坦言對開局成績感到滿意，今場面對聯賽至今未有分落袋的香港U23，他表示不會輕敵：「我哋會派出最好嘅陣容應戰，今場壓力在於我哋點樣進一步改善過去兩場嘅不足之處。」鄭進泓和蔡子濤完成U23港隊任務後正在隔離中，至於傷兵唐道碧仍需時間康復，今場上陣成疑。

手部傷患康復期間堅持密密操的謝德謙，已重返球隊訓練一段時間，他提到自己一直抱着很大決心，希望能夠盡快復出：「想用一個最快嘅速度復出，我受傷嘅時間練得仲辛苦過冇受傷嗰陣；相信可以更加快投入聯賽節奏，對自己同球隊都係好事。」

香港U23上仗大敗予傑志，暫掌帥印的助教朱兆基認為球員需要改善集中力，以及心理質素問題，顯示出更強大爭勝心。今仗再遇另一前列分子冠忠南區，「朱基」大讚對方射手史提芬彭利拿、夏志明狀態大勇，再配合新加盟的鞠盈智，前場連繫進一步加強。惟他相信只要香港U23球員能夠延續上仗，於下半場展現的頑強對抗性，就算作客依然有望成功搶分。

中場黃威上仗傷愈復出，並為香港U23上演地標戰，然而這位陣中老大哥坦言仍未「上力」：「由於傷勢唔輕，目前狀態大約只得7成，同隊友默契仲要更多時間磨合，今季期望可以揾番起最弗時期嘅自己。」