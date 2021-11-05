英超優先場　修咸頓勇銳讓得起維拉

周六(6日)凌晨有英超上演，修咸頓主場迎戰阿士東維拉，表面上雙方只有1分距離，但論近況，修咸頓明顯勝一籌，近3場聯賽取得2勝1和。反觀，阿士東維拉遭遇4連敗，而且失球數字高企，球員信心大受打擊，加上兩隊近5次對賽，修咸頓獲得4勝1負，今場「聖人」主場小讓平半，上盤抵玩。(Now 621周六凌晨4時直播)

修咸頓開季頭7場英超不勝，皆因頻頻遇上勁旅，包括曼聯、曼城、車路士，但整體表現不俗，對住「曼市雙雄」都可以和波。「聖人」經過「地獄賽程」之後，表現已經漸入佳境，近3場英超取得7分，查阿當斯、列特文、禾特普斯等中前場球員都有出色發揮，相信要攻入阿士東維拉大門並唔困難。

維拉4連敗頹爆

阿士東維拉將球星基亞利殊賣咗畀曼城之後，會方即使補充不少新兵，但卻缺少一位重心人物，導致整體表現每況愈下，開始出現後遺症，近4場英超全敗，合共失咗12球，包括上仗喺主場以1比4大敗喺韋斯咸腳下。以阿士東維拉近5場作客輸4場嘅走勢，恐怕今場無力翻身，更何況維拉近年一直被修咸頓剋住，「聖人」小讓平半，上盤真係好吸引。