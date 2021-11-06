英少女華度加度陷低迷　奧蘇：佢要睇心理

「我有觀察過華度加奴，真的有點擔心，她承受着很大壓力。」桌球傳奇奧蘇里雲在英格蘭公開賽賽後談到今年在美網一鳴驚人的18歲英國姑娘，他建議她要找運動心理學家協助。

在英國出生的中羅混血兒華度加奴，今個夏天在溫網及美網的表現震驚網壇，歷史性奪得美網女單冠軍更加成為世人焦點，但美網後僅現身兩個比賽，發揮更加不似預期，目前正物色教練，但遲遲還未找到適當人選。

正在爭逐英格蘭桌球公開賽的「火箭」奧蘇里雲賽後對華度加奴有個建議，應該在心理上加多一點工作，可能效果更佳:「我觀察過她，我擔心是她有很壓力，她應該要找一找Steve Peters（運動心理學家）。」

奧蘇坦言Steve Peters曾經幫助他處理心理問題:「我在世錦賽決賽領先15比10時，我不想再回場館，我即打電話給Steve，只是10分鐘就幫到我；他有時會給我睡覺作治療，有時會傾計。」對於華度加奴的問題他認為不是在球技上：「華度加奴不用再學如何擊球，而有時是需要有人幫你處理壓力，這是一個很困難的部份。」

至於奧蘇在英格蘭公開賽的表現愈戰愈勇，面對比利時的比素5次「起迫」，以5比1力壓對手篤定4強，將與老對手「巫師」希堅斯爭逐決賽席位；而另一場準決賽則由澳洲的羅拔臣對京治。