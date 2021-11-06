過百港將走入夢幻世界　Sarah勉年輕人要追夢

香港運動員在東京奧運、殘奧、全運和全殘奧創下佳績。今日（6日）超過100個港將，包括「牛下女車神」李慧詩（Sarah）、李皓晴、杜凱琹、蘇慧音和朱文佳，齊集迪士尼樂園參與凱旋慶典，吸引過千市民圍觀。Sarah鼓勵大家勇敢追夢，讓人生有個「奇妙旅程」。

酷熱天氣無阻運動員興致，紛紛戴上卡通人物頭飾，坐花車巡遊。其中，東奧銅牌得主李慧詩選擇唐老鴨頭飾，展現童真一面。被問到還喜歡什麼角色，她回答：「Cinderella（灰姑娘），因為靚囉。」Sarah透露，最近一次來樂園玩已是2019年：「我幾鍾意主題樂園，可以離開一下現實，有很多夢幻的東西，現在又有聖誕樹，幾開心。」

Sarah指，她的夢想除了體育，還有寫作，並幫助年輕人追夢：「在追夢的過程中，我學會付出和承諾，包括對個人、家庭、團隊和城市的承諾。希望大家勇敢追夢，人生有個美妙旅程。」

東奧乒乓球銅牌得主李皓晴、杜凱琹和蘇慧音也上台分享。三人將於11月20日赴美出戰世錦賽，蘇慧音期望盡量恢復健康，「盡力搏每場波」。杜凱琹笑稱，短期目標是盡力完成功課。至於殘奧羽毛球銀牌得主朱文佳則劍指明年杭州亞殘運，盼蟬聯男單金牌。