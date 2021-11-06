榜首車路士贏開有條路　半場主Ｗ抵玩

英超1哥車路士周六(6日)晚主場迎戰般尼，為鞏固榜首位置，3分可謂志在必得，雖然兩大前鋒盧卡古同迪姆華拿同時受傷，但車仔火力不退反進，主場出擊會盡早搶佔先機，面對今季作客仲未贏過嘅般尼，可望由頭贏到落尾，半場主勝值得支持。(Now 621周六晚11時直播)

全方位攻勢防不勝防

車路士喺杜曹執教下，體系靈活多變，近期用夏維斯客串前鋒效果甚佳，加上左右翼衞芝維爾同列斯占士近期入球頻頻，美臣蒙特亦重拾射門鞋，全方位攻勢令對手防不勝防，佢哋近4仗主場出擊，全部喺上半場就領先，今場將照辦煮碗。

般尼成績插水，昔日硬朗防守已不復見，今季5場作客仲未開齋，而且每場都失至少兩球，佢哋嘅傳統英式踢法，往往被車路士嘅快速入滲所克制，兩隊近4次交手，車仔都能夠喺上半場取得領先，一於再追半場主勝。

直播表

周六1:00pm 日職 清水心跳 Vs 北海道札幌岡薩多

香港開電視77台、有線661、601台

周六3:00pm 日職 橫濱水手 Vs FC東京

有線661、601台

周六6:00pm 韓職 全北汽車 Vs 蔚山現代

無綫85台

周六8:30pm 英超 曼聯 Vs 曼城

Now 621、611

周六9:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs CF格蘭納達

Now 632

周六10:00pm 意甲 史柏斯亞 Vs 拖連奴

Now 638

周六10:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 弗賴堡

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:00pm 英超 車路士 Vs 般尼

Now 621

周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 狼隊

Now 623

周六11:00pm 英超 賓福特 Vs 諾域治

Now 622

周六11:00pm 英冠 諾定咸森林 Vs 普雷斯頓

有線662、602台

周六11:15pm 西甲 切爾達 Vs 巴塞隆拿

Now 632

周日凌晨零時 法甲 里爾 Vs 昂熱

Now 639

周日1:00am 意甲 祖雲達斯 Vs 費倫天拿

Now 638

周日1:30am 英超 白禮頓 Vs 紐卡素

Now 621

周日1:30am 西甲 艾拉維斯 Vs 利雲特

Now 632

周日1:30am 英冠 黑池 Vs 昆士柏流浪

有線661、601台

周日3:45am 意甲 卡利亞里 Vs 阿特蘭大

Now 638

周日4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 華歷簡奴

Now 632、611

周日4:00am 法甲 波爾多 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639