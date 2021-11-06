傳奇回歸！巴塞官宣沙維接手救亡

擾攘多時，沙維正式回家。巴塞隆拿於周六（6日）終於宣布，名宿沙維落實回歸執教，簽約2年半，預計國際賽後首仗聯賽、即係加泰隆尼亞打吡主場對愛斯賓奴，會成為沙維回家處子戰。

巴塞官方聲明表示，沙維的合約為今季餘下賽事再加2年，並喺下周一出席記招。雖然沙維之前所執教嘅卡塔爾勁旅艾薩德，尋日已宣布放人，但巴塞未有即時官宣沙維回歸，原因係巴塞依家工資帽仍然高於西甲規定，若果拎500萬歐元為沙維「贖身」便會違規，因此有指巴塞同沙維各承擔一半嘅合約違約金，即雙方各承擔250萬歐元，傾掂晒條數先至正式官宣。不過沙維唔需要真金白銀拎出嚟，有指由於佢一直擔任卡塔爾形象大使，可用代言費來抵銷違約金，總算皆大歡喜。

沙維1980年出生於巴塞隆拿，11歲就進入巴塞青訓營，1998年獲名帥尹戈爾提升上「地上最強」一隊，並且一直效力至2014-15年球季。呢位中場核心帶領球隊獲獎無數，包括8次西甲冠軍及4度稱霸歐聯，其中2009年更榮膺6冠王，可謂前無古人。2015年，沙維宣布離隊轉投艾薩德，並於2019年掛靴繼而執教呢支卡塔爾球隊，有一定領軍經驗，又睇吓呢位名宿可否協助母會走出谷底。

沙維10個神奇數據

767●為巴塞上陣767次，屬於球隊史上披甲次數第2多球員，僅次於美斯

85●為巴塞射入85球

42●曾經踢過42場西班牙國家打吡

41●沙維今年41歲

25●協助巴塞奪得25個冠軍，包括8次西甲、4次歐聯、3次西班牙盃

17●由1998至2015年，效力巴塞17個球季，如果加埋青年軍，更加達到24個球季

9●效力巴塞期間，經歷9位主帥執教

7●帶領艾薩德奪得7個冠軍

6●沙維效力巴塞期間，大部份時間着6號球衣，2015年6月6日宣布告別巴塞。

3●執教艾薩德3季