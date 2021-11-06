曼市打吡有劇本　留名睇C朗再做救世主

周六(6日)晚英超早場戲碼強勁，曼聯於主場同曼城合演同市打吡。曼聯上次主場大敗畀利物浦，球迷提早離開奧脫福嘅畫面歷歷在目，今場再遇死敵，領隊蘇斯克查肯定會做好防務，唔輸都接近保住飯碗。曼城上輪聯賽不敵水晶宮，今場亦唔會過分進取，加上兩軍近5次交手全開2球或以下，今場宜向2.5球入球細埋手。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

曼聯上次主場慘吞利物浦5蛋後，管理層畀「蘇B」最後3場機會，「紅魔鬼」先作客大勝熱刺3比0，周中歐聯分組賽作客阿特蘭大，靠C朗補時建功逼和2比2，由出局邊緣變成F組榜首，今場打吡只要能夠保持不敗，相信管理層都會收貨，估計蘇B唔會咁進取同曼城對攻。

曼聯後衞華拉尼上場歐聯對阿特蘭大傷出，預計缺陣一個月，不過中堅艾歷拜利表現突出，可作替補，令3中堅踢法得以保持，中場線兩邊嘅雲比沙卡及勞基梳爾亦隨時可以縮後一格，變成5後衞陣式加強防務，加上麥湯米尼同費特洛迪古斯作掃蕩，有望阻擋曼城進攻。

為免被拋甩藍月步步為營

曼城近期表現飄忽，聯賽盃16強出局衞冕失敗，上輪聯賽主場又不敵水晶宮，儘管周中歐聯以4比1大勝布魯日，但今場相信會步步為營，始終佢哋落後榜首車路士5分，如果今場全失3分的話，對爭標係重大打擊，尤其面對狀態大勇嘅C朗，睇少眼都會失波，預計「藍月亮」亦唔會谷得太上。睇番過去5次「曼市打吡」，全部都好似捉棋咁捉，全開2球或以下，捧2.5球入球細啱數。