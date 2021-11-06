港超聯　「肥彭」又戴帽！冠忠南區輕取香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（6日）獨腳戲，冠忠南區於香港仔運動場主場出擊迎戰香港U23。結果南區憑史提芬彭利拿大演帽子戲法，以及佐佐木周下半場錦上添花，以4比1擊敗有黃威「破蛋」的香港U23，聯賽錄得3連勝。

力爭連勝的冠忠南區，今場有傷愈復出的謝德謙，今季首次出戰，其餘陣容與上仗一樣，腳風奇順的射手史提芬彭利拿，與夏志明組成攻擊組合，列文、佐佐木周和鞠盈智繼續坐鎮中場；香港U23方面，龐焯熙負責把守最後一關，黃威首次擔正，與羅曉聰於中場派牌，前線繼續由吳文希攻堅。

坐鎮主場的冠忠南區，開賽初段迅速入局，狀態大勇的「肥彭」史提芬彭利拿，接應鄭展龍傳球，禁區內窄位起腳射入，為南區先拔頭籌。2分鐘後，夏志明禁區頂的施射高出。落後的香港U23其後逐漸站穩陣腳，嘗試組織攻勢，何家智接應傳中，門前攻門僅僅高出。

落後的香港U23雖然控球優勢不落下風，但攻勢威脅不大，其後再被南區偷襲得手。15分鐘佐佐木周傳入禁區，「肥彭」無人看管下輕鬆射入個人今場第二球。37分鐘，南區再有擴大比數機會，「肥彭」突破越位推過門將，可惜太大力，修正之後橫傳，不過夏志明的射門被擋出。臨完上半場前，香港U23在前場的罰球由周家樂處理，謝德謙因有傷在身，影響判斷下甩手，被黃威門前補中，幫助球隊追回1球。

換邊後，南區由伍瑋謙入替上半場一度因傷需要接受治療的謝德謙，並繼續控制大局。50分鐘，夏志明左路快放橫傳入禁區，鄭展龍尾柱點後，由佐佐木周盪入死角，南區領先至3比1。其後香港U23亦換入鄧筵霑，力圖扭轉乾坤，但效果一般。

成功擴大領先優勢的南區，其後未有放軟手腳，61分鐘，夏志明右路傳中，好拍檔「肥彭」尾柱輕鬆頂入網，完成今季個人第三次帽子戲法，並為南區贏到4比1。南區比賽後段再有多次具威脅突擊機會，但都未能再增添比數。最終南區以4比1擊敗香港U23，聯賽取得3連勝。