港超聯　同場較量！「智哥」望「文政」成長

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（6日）在香港仔運動場上演冠忠南區與香港U23的賽事，今場為南區正選上陣的鞠盈智，與效力香港U23的馬文政，上演「義兄弟」對決，結果經驗更豐富的前者更勝一籌，帶領球隊全取3分。「阿智」賽後亦不忘勉勵「文政」，希望後者要盡快成長。

「阿智」與「文政」這對港超場上「義兄弟」，今季齊齊於新東家落腳，早前於「菁英盃」已經有過短暫交手機會，今次兩人齊齊為各自球隊擔正，可算是真正意義上的較量。過去有「文政」出場的比賽中，看台上不難找到「阿智」觀戰的身影，今場前者被派於自己較為陌生的右閘位置，但「阿智」認為「文政」表現可以接受：「畢竟佢係後生啲，需要多啲比賽磨練；我知道佢踢開中場，唔知點解今場被教練安排喺右閘，但表現都算OK，始終唔係佢踢慣嘅位置。」

香港U23的一班球員經歷今場敗仗後，賽後士氣明顯受挫，當中亦包括第二次為球隊在港超正選出場的「文政」：「仲差好遠，好多嘢都要進步。」看見「文政」失望神情，作為「大哥哥」「阿智」亦向前者作出鼓勵：「我覺得佢係有好大嘅發展空間，知道佢波底好、又聰明，但真係要再多啲努力，唔好當自己係𡃁仔，依家踢緊職業，需要慢慢進步。」