港超聯　東方龍獅搞獎盃展　職球員分享足運發展心得

港超聯球隊東方龍獅一連三日（5日-7日）於香港會展中心舉行展覽，向外界介紹球會近年為推動足球發展的工作，更展出多個冠軍獎盃。周六（6日）球會副主席游永強，在葉鴻輝和茹子楠等球員及球隊主教練盧比度陪同下，齊齊現身展覽，分享足球發展的心得。其中葉鴻輝就認為東方青訓發展大有進步，外流機會亦因此增多，感嘆自己生不逢時。

東方龍獅近年戰績回勇，過去2季贏得「足總盃」、「高級組銀牌」及「菁英盃」三大盃賽冠軍，今次展覽球會亦一口氣展出3個獎盃，讓球迷近距離感受奪冠喜悅。游永強就表示希望透過展覽，讓外界了解東方龍獅在賽場以外，推廣足球及青訓發展等工作：「我哋推廣足球，唔係淨係踢波；希望大家對我哋球會多啲認識，包括我哋球會背景、歷史同成績，未來我哋仲要繼續爭取佳績。」游永強認為外界，尤其是一眾家長對足球職業化發展存在不少疑惑，希望藉今次展覽和分享，帶出一個重要信息：「足球行業係有得做；希望糾正大家對『體育係搵唔到食』呢個觀念。」

東方龍獅近年投放不少資源加強青訓工作，包括支持年輕球員外流葡萄牙，在一隊已多次有出場機會的茹子楠及馬希偉，亦是計劃的其中一份子。兩人是日亦有到場，其中已逐漸站穩東方一隊主力位置的「茹子」，就有分享外流葡萄牙時的經歷，直言在過程中得著不少。

至於在球壇打滾多年的球隊老大哥葉鴻輝，就講到自己對職業足球發展的看法，直言在香港以足球員為職業，絕非沒有出路：「我覺得每一行都有人做得好或做得唔好，我覺得喺香港做一個足球員，唔係乜出路，但視乎點樣去達到呢個目標。」

葉鴻輝表示喜見近年圈內更加注重青訓發展，連帶外流機會亦相應提高，更笑言「想自己早廿年出世」：「依家就算未到職業層面，青訓時期都可以跟外國球隊練波，喺我哋嗰個年代，基本上冇呢樣嘢發生；近年東方龍獅積極搞青訓，喺外國建立唔少途徑，球會可以推薦有潛質嘅球員去葡萄牙訓練，另外法國嘅索察，都提供另一個渠道，畀我哋年輕球員參加更高水平嘅青訓。」