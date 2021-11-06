港超聯　士氣大勇！東方龍獅強襲晉峰

東方龍獅上仗有驚無險下擊敗標準流浪，打開聯賽勝利之門，主教練盧比度（Chino) 滿意球隊表現，尤其在進攻上具備侵略性，但對未能保持不失感可惜。林恩許、巴杜姆上仗賽前受輕傷，導致只能作壁上觀，Chino承認目前人腳並不完整，但球隊實力未受太大影響，今仗料會作出少部分輪換。

晉峰雖然近況欠佳，惟Chino卻提醒球員不要掉而輕心：「對手唔易對付，球員好積極跑動，每下波都搏盡，另外今個星期，佢哋幾個球員停完賽出返嚟，實力得以提升。」

晉峰上仗大敗予冠忠南區，遭遇3連敗兼失了14球之多，接下來的賽程繼續「惡啃」，晉峰總教練何信賢坦言球隊需要即時反彈：「依場對東方好重要，一定唔可以大敗，如果唔係之前建立嘅好多野，都會白費哂。」「何sir」續指球員仍受對標準流浪一仗的挫敗影響，期望他們不要再「諗番轉頭」，心態上能夠盡快調整。

由於足總紀律委員會仍未進行會議，艾拔簡勞、曾仲楠及費利浦薩今仗毋須停賽，將可披甲。另外新援迪亞高上仗地標戰後備上陣，「何sir」大讚其表現，惟透露他體能狀況有待提升，今仗或先擔任後備。