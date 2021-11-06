港超聯　港會藉地利火併標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（7日）繼續第3周爭奪，頭場有東方龍獅於旺角大球場擺下擂台，迎戰力爭擺脫連敗頹勢的晉峰；至於尾場則有港會於香港足球會足球場出擊，面對標準流浪，兩軍為3分必定大打出手，連場激戰不容錯過。

聯賽首戰不敵冠忠南區的港會，今場將回師香港足球會足球場，主教練東尼咸美頓坦言全隊上下都對今季首個主場賽事十分期待。兩軍早前曾於「菁英盃」碰頭，最終港會以2比3落敗，東尼咸美頓認為球隊表現有待改善：「當時因為過於尊重對手而唔敢壓逼，我哋喺防守上亦可以做得更好。」屠俊翹上仗領紅被逐，今場需要坐波監，東尼咸美頓透露球隊另一門將費查抵港後，現正在隔離中。

「菁英盃」面對標準流浪一戰射入罰球的港會隊長喜比特，則希望球隊今仗可以發揮主場優勢：「我哋過去喺港甲保持良好主場走勢，相隔4年後再喺港會主場踢港超比賽，球隊全場比賽都要保持專注。」

標準流浪上場不敵東方龍獅，兩連勝告終。今仗面對早前曾在「菁英盃」擊敗過的港會，教練賴嘉輝揚言對取勝有信心，但上次交手大意失兩球，因此今星期的操練已集中改善中前場球員協防的能力，他希望今仗能保持0失球。

今場作客的港會場以面積狹小聞名，「賴Sir」預料球隊將遇上一定挑戰：「球場窄，上落節奏一定快，要踢好自己節奏，唔好跟住人踢。希望進攻時踢得聰明啲，唔需要同人哋硬碰。」

此外，林遼太周日（7日）才完成隔離，最快下場才有望披甲；另足總已就巴辛涉嫌在對晉峰一仗向對手吐口水一事立案，並將召開聆訊，假如指控成立，他有機會被罰停賽若干場數。