紅魔後衞齊送禮　曼市打吡吞曼城兩蛋

周六晚（6日）英超頭場上演曼市打吡，曼聯以哈利馬古尼為首嘅後衞齊齊送禮，搞到喺主場以0:2不敵曼城，亦令「藍月亮」成為喺奧脫福球場贏波最多嘅英超球隊。

由於曼聯箭頭卡雲尼受傷，今仗改用格連活特夥拍C朗，而哈利馬古尼、域陀連迪路夫及艾歷拜利組成3中堅迎敵，開波冇耐係威係勢，隊長哈利馬古尼接應罰球頭槌頂斜。不過之後畀曼城控制大局，7分鐘祖奧簡斯路於左路傳中，艾歷拜利伸腳解圍卻撞入自己龍門，極速打開紀錄。其後曼聯反撲，C朗快射又被救出。

「藍月亮」得勢不饒人，加比爾捷西斯、祖奧簡斯路及奇雲迪布尼連番施射，域陀連迪路夫更幾乎擺烏龍，統統過唔到上晒身嘅紅魔門將迪基亞，完半場前祖奧簡斯路斬中，哈利馬古尼冇頭槌解圍，勞基梳爾又掛住睇波唔睇人，漏個波畀貝拿度施華入楔射成2:0。

易邊後曼聯主帥蘇斯克查決定變陣，先後換入查頓辛祖同拉舒福特，希望加強攻力，可惜未見太大起色，仲有勞基梳爾傷出，曼城亦收晒韁，費事玩爛件玩具，最終保持2:0勝果完場。曼城全取3分之餘，亦係佢哋英超第8次作客奧脫福球場贏波，超越利物浦成為於「夢劇院」降魔最多嘅英超球隊。