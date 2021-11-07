沙維現身！巴塞領先3球戲劇性崩潰失分

周六(6日)晚西甲焦點大戰，巴塞隆拿喺新帥沙維現場觀戰下，作客切爾達上演球迷奇遇記，上半場領先3比0嘅巴塞隆拿，換邊後戲劇性崩潰連失3球，補時6分鐘失守慘被逼和3比3，而且超新星安素法迪又再受傷離場，沙維嘅重建之路將會相當艱巨。

沙維星期六朝早先由多哈飛返西班牙，落機後立即去球場睇巴塞隆拿作客切爾達嘅大戰，如果只係睇上半場嘅話，沙維應該可以對前途充滿信心。巴塞隆拿開波5分鐘就由安素法迪個人表演，左路窄位熨遠柱領先；布斯基斯18分鐘禁區外遠射得手，迪比34分鐘亦頭槌建功，巴塞隆拿半場大勝3比0。

不過，巴塞隆拿半場期間換走受傷嘅安素法迪同艾利加西亞，形勢即急轉直下，伊亞高艾斯巴斯52分鐘為主隊破蛋，74分鐘洛尼圖近門頂入再追1球，去到補時第6分鐘，伊亞高艾斯巴斯禁區頂抽射建功，帶領切爾達連追3球搶番1分。

巴塞隆拿再度失分後，12場聯賽只有17分，係自02/03球季後球會同期最差成績，安素法迪賽後更要用拐杖輔助行路，巴塞隆拿證實佢左腳大腿肌肉受傷，預計要缺席一段時間。巴塞隆拿下一仗係國際賽期後主場對愛斯賓奴，沙維仲有2個星期時間諗下點樣執番好隊波。