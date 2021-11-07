加洞賽僅負！許龍一居亞席獲大滿貫資格

香港高球手許龍一周六(6日)在杜拜舉行的亞太業餘錦標賽，與日本的現今業餘世界「一哥」中島啟太激戰後，在加洞賽惜敗屈居亞席，但收穫了明年第150屆英國公開賽資格賽的席位。

許龍一在今個比賽發揮相當不俗，日前交出7隻小鳥零柏忌的64桿，到最後一輪的決勝圈，出發前落後中島啟太3桿，但他延續日前的氣勢，開波不久已在前4洞取得兩隻小鳥，繼而在9號洞至14號洞再捉5隻小鳥，單輪以65桿完成，總成績低標14桿與日本的中島啟太並列首位，需要以突然死亡的加洞賽分出勝負。

首個加洞賽中島啟太開波落入沙坑，但他成功保帕，可惜許龍一未能把握機會，自己都同樣保帕結束，至第二個加洞，許龍一開球偏右，小球跌落沙坑，但他未能像中島成功擊球，第二桿更跌落水，最終中島發出好球，以一隻小鳥贏得今場比賽，並成為亞太業餘錦標賽史上首位以業餘世界第一身份奪標的球員。他將可獲得明年美國大師賽、英國公開賽及美國公開賽的三個高球大滿貫的參賽資格。

至於與冠軍擦身而過的許龍一，亦可獲高球大滿貫之一的英國公開賽資格賽席位，他坦言滿意自己今場比賽的發揮，並認為對他未來比賽注下強心針。