車仔失分　利物浦機會來了

周一(8日)凌晨英超好戲，韋斯咸主場迎戰利物浦。「錘仔幫」近5仗4勝1和，包括0:0逼和曼城，不過論實力及穩定性，利物浦明顯更勝一籌，紅軍近8仗聯賽作客7勝1和，而且近4次交手全勝，韋斯咸難攖其鋒，加上榜首車路士和波失分，利物浦只要今場贏波，就可以拉近同車仔距離至1分，爭勝鬥心肯定強，必捧紅軍客勝。(now621、611周一凌晨零時30分直播)

4大射手輪住入波

韋斯咸在莫耶斯再度入主以來，成績逐年提升，今季在聯賽及歐洲賽雙線發展下成績斐然，上周大炒阿士東維拉4:1後，聯賽進佔前4，歐霸盃成績亦理想，不過該隊今季曾敗於曼聯及賓福特腳下，表現仍有進步空間。

利物浦聯賽10仗6勝4和未嘗敗績，主場2:0再贏馬德里體育會後，歐聯小組4戰全勝率先鎖定首名晉級資格，4大射手穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴及迪亞高祖達今季腳風甚順，入球予取予攜。紅軍近8仗聯賽作客7勝1和，加上近4次對韋斯咸全勝，無論從任何角度，紅軍客勝均屬首選。

直播表

周日7:30pm 意甲 威尼斯 Vs 羅馬

Now 638

周日8:00pm 法甲 馬賽 Vs 梅斯

Now 639

周日9:00pm 西甲 維拉利爾 Vs 基達菲

Now 632

周日10:00pm 英超 愛華頓 Vs 熱刺

Now 621

周日10:00pm 英超 阿仙奴 Vs 屈福特

Now 622

周日10:00pm 英超 列斯聯 Vs 李斯特城

Now 623

周日10:00pm 意甲 森多利亞 Vs 博洛尼亞

Now 638

周日10:00pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 薩斯索羅

Now 639

周日10:30pm 德甲 哈化柏林 Vs 利華古遜

香港國際財經台、有線661、601台

周日11:15pm 西甲 華倫西亞 Vs 馬德里體育會

Viu TV 96、Now 632

周一0:30am 英超 韋斯咸 Vs 利物浦

Now 621、611

周一1:00am 意甲 拿玻里 Vs 維羅納

Now 639

周一1:00am 意甲 拉素 Vs 沙蘭力坦拿

Now 638

周一1:30am 西甲 奧沙辛拿 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周一1:30am 西甲 馬略卡 Vs 艾爾切

Now 633

周一3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 國際米蘭

Now 638

周一3:45am 法甲 雷恩 Vs 里昂

Now 639

周一4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 西維爾

Now 632

周一7:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs 明尼蘇達聯

Now 638

周一7:00am 美職 科羅拉多急流 Vs FC洛杉磯

Now 639