【賽後解碼】葡兵對決　曼城完勝曼聯

英超「曼市打吡」曼城作客2比0擊敗曼聯，非如紅魔鬼門將迪基亞屢救險球，曼聯唔止輸2球。雙方葡萄牙球員嘅表現成為今場勝負一大分野，特別係曼城葡國左閘祖奧簡斯路創造2個入球，完勝曼聯2位星級同胞C朗、般奴費南迪斯。

兩隊今場合共有5位葡萄牙球員踢正選，曼聯有C朗、般奴費南迪斯，曼城有貝拿度施華、魯賓戴亞斯、祖奧簡斯路。最搶鏡反而係名氣最低嘅祖奧簡斯路，佢喺左路助攻助守，包括開波7分鐘一下急勁傳中，導致曼聯中堅艾歷拜利擺烏龍，臨完上半場再長傳助攻同胞貝拿度施華射成2比0，呢2位葡萄牙球員合力摧毀曼聯防線。

祖奧簡斯路上場歐聯對布魯日，貢獻3次助攻，換言之佢近2場比賽，合共創造5個入球。至於中堅魯賓戴亞斯表現好穩陣，令曼聯搵唔到入波機會。

反觀，C朗全場27次觸球，只有上半場1次射門，其餘時間都冇料到，而且愈踢愈躁，好無謂咁飛剷奇雲迪布尼，而食兼黃。

至於般奴費南迪斯創造唔到攻勢之餘，球隊所失1球，佢都有責任，因為回防太慢，畀祖奧簡斯路輕鬆傳中，搞到艾歷拜利擺烏龍。

值得一提，曼聯仲有1位葡萄牙球員達洛治，佢今場全程做後備，完場之後喺球員通道，仲同魯賓戴亞斯攬頭攬頸，激嬲曼聯球迷。