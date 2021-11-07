男花四子任小學賽裁判　下月因疫情轉赴阿布扎比

「港九小學分區劍擊比賽」今日（7日）在九龍灣國際展貿中心舉行，請來香港男子花劍隊員蔡俊彥、吳諾弘、楊子加和崔浩然擔任裁判。4人將於月底參加「香港公開劍擊錦標賽」，蔡俊彥期望藉此適應大賽氣氛，為下月中的世界盃阿布扎比站熱身。

香港劍擊熱潮持續，這次港九小學分區賽，有別一般學界賽，選址九展舉行。11月27至28日的香港公開賽，預計亦會由往年的石硤尾公園體育館，移師到較大場地舉行。蔡俊彥表示歡迎：「大點好，可以提早適應國際賽氣氛，也更有動力參加。」談到目標，他笑稱是不要像上月公開賽般，輸給隊友崔浩然（Nic）：「隊內競爭愈來愈大，大家實力一路提升，Nic又回來了。希望在更激烈的比賽氣氛下，熱好身，新季第一站世界盃不要過份緊張。」

男花隊原定12月初前往杜拜，但受疫情影響，改為12月13日前往阿布扎比，展開一連串的比賽和集訓，預計明年中才會回港。吳諾弘稱大家目標一致：「都是拉高團隊和個人世界排名，對往後比賽，甚至3年後的巴黎奧運比較有利。」楊子加則透露，在每站世界盃之間，男花劍會輾轉到美國、意大利和法國集訓，催谷狀態。