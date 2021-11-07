港超聯　新兵巴杜姆發圍　東方龍獅收服晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（7日）頭場對決，坐鎮旺角大球場的東方龍獅火拚晉峰。結果東方憑費蘭度及西班牙新兵巴杜姆，齊齊攻入個人今季「開齋波」，以4比0擊敗晉峰，聯賽取得兩連勝。

力爭連勝的東方龍獅，今場正選陣容作出兩個調動，費蘭度今季首次擔正，與孫銘謙和艾華頓組成進攻三叉戟，米基爾、馬高斯和胡晉銘坐鎮中場，葉鴻輝繼續把守最後一關；聯賽尚未打開勝利之門的晉峰，今場有新兵迪亞高首次入選正選大軍，與同鄉卡爾特納組成西班牙中場線，入球重責則落在費利普薩與何思哲身上。

東方是今場率先入局的一方，重返正選大軍的費蘭度，接應艾華頓妙傳單刀射入，收穫今季個人「開齋波」，開賽7分鐘就為東方先開紀錄。落後的晉峰如夢初醒，13分鐘，晉峰播磨浩謙接應右路傳球，門前起腳被葉鴻輝擋出。2分鐘後，迪亞高把握東方後場傳球失誤，殺入禁區施射高出。

晉峰其後雖然控球優勢稍佔優，但入肉攻勢不多，雙方一度陷入僵持。論進攻威脅，始終屬東方更勝一籌，42分鐘，東方角球攻勢，馬高斯後柱頭槌二傳中路，孫銘謙門前接應頂入，東方半場帶著兩球領先優勢回更衣室。

換邊後，東方繼續嘗試擴大領先優勢，48分鐘，艾華頓右路出波，孫銘謙接應費蘭度頭槌二傳，門前倒掛中眉彈出。60分鐘，晉峰前場罰球，費利浦薩選擇直射，葉鴻輝飛撲救到。晉峰其後換入羅浩賢、廖億誠和黃偉國，希望扭轉敗局，而東方亦首次派出西班牙前鋒巴杜姆。

比賽去到後段，後備入替的杜華利趁林駿杰出迎，禁區外第一時間笠射，被林駿杰及時回防解圍。東方再接再厲，78分鐘，巴杜姆接應長傳，在兩位晉峰守將夾擊下射入死角，首次上陣即收穫開齋波。這位「狂牛」前鋒仍未收手，88分鐘，巴杜姆在禁區內幾乎同樣位置起腳，第二次射破林駿杰「十指關」，最終幫助東方以4比0收服晉峰，聯賽取得兩連勝。