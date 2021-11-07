港超聯　射入今季開齋波　費蘭度：我返番嚟啦！

東方龍獅在「中銀人壽香港超級聯賽」周日（7日）頭場賽事，以4比0橫掃晉峰，除了新兵巴杜姆梅開二度搶盡風頭之外，相隔超過5個月後，首次重返東方正選陣容的費蘭度，並攻入球隊先拔頭籌的一球，用入波宣吿自己正式傷愈復出，賽後他直言：「我返番嚟啦！」

「入波一刻感覺真係好好，多謝球隊上下嘅幫助，畀我今次機會。」「費7」今季個人「開齋波」姍姍來遲，皆因這位34歲翼鋒季初一直因傷缺陣。今場對晉峰一役終於擔正的「費7」，沒有浪費表現的機會，接應艾華頓傳送單刀得手，入球後他忘情慶祝，在隊友前來祝賀的時候振臂高呼：「過去一段時間真係好困難，我用咗好多時間等待，之前嘗試復出又感覺痛楚，到我想重返訓練場練波，教練又話我個傷未好番唔畀，雖然好困難，但其實球隊職員好用心安排我嘅復出之路，一步一步幫我走入綠茵場。」

加盟東方後一直受傷患困擾的費蘭度，認為自己上季重返球場後，立刻要應付多場硬仗，未有時間恢復最佳狀態，今季他認為自己終於有時間可以「叉足電」：「今季我感覺自己有更多能量、更多信心；雖然依家我未可以話自己恢復到十成功力，但已經非常接近，相信今次我可以幫到球隊更多。」費蘭度亦不忘激勵近日因傷缺陣的好拍檔林恩許，希望這位球隊中場亦能早日康復。