【足球如論】國米陣容厚實攻擊點多

意甲聯賽榜前列形勢混亂、複雜、微炒，這種格局多年不見，而且各隊實力都很接近，像「米蘭打吡」這樣的大戰顯得格外重要。

AC米蘭今季走入一個「聯賽不敗，歐聯不勝」的怪圈，兩條戰線的際遇差距較大。球隊今季傷兵問題頗嚴重，鮮能排出最強陣容，近來輪換也較多，主力前鋒伊巴謙莫域、基奧特，進攻中場巴謙迪亞斯同樣未在最佳水平，對入球能力帶來較大影響。而且迪奧靴蘭迪斯停賽，對左路攻守能力都打了折扣。

國米在不敵拉素後逐步穩定下來，各項賽事保持5場不敗，歐聯小組出線取回主動權，球隊特點在於陣容厚實，得分點多，除了一對前鋒迪斯高、拿奧達路馬天尼斯外，中堅史堅尼亞在死球助攻、尼高路巴列拿後上埋門同樣具威脅，加起來共有15位球員取得入球進帳，單計聯賽也有12人，在5大聯賽中，只有車路士有更多球員取得「士哥」，而且國米整體運作、陣式演練由干地過渡到今季的施蒙尼恩沙基也算順暢。

打吡戰從來都難以估計，不過以近況來說國際穩定性較高，而且防守力較可靠，勝算稍高一些。（Now 638周一凌晨3時45分直播）