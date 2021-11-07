干地領軍即刻醒神　第一隊入球再追熱刺

周日(7日)晚英超愛華頓主場迎戰熱刺！上仗慘吞曼聯3蛋後，熱刺怒炒主帥紐奴，請來意大利名帥干地執教，期望帶來改變，話口未完上周中歐協聯即贏波反彈，回師聯賽定必更加醒神。雖然熱刺人腳實力同愛華頓屬「五五波」，然而近6次交手5次由熱刺先開紀錄，今場捧熱刺「第一隊入球」有根有據。（Now 621周日晚10時直播）

熱刺今季聯賽10戰得5勝5負，球隊於上仗聯賽主場0比3大敗於曼聯腳下，即時決定換帥，紐奴僅執教10場被炒，成為熱刺史上最「短命」領隊。熱刺決心求變，現有班底亦必須努力提升表現，取悅新帥干地，哈利卡尼與孫興民兩大神鋒，定必大踢進攻足球，令球隊重回正軌。

佢哋上周中歐協聯主場對維迪斯，亦係干地首仗領軍，憑孫興民、盧卡斯莫拉及對方烏龍球，早段領先3球，但後防似乎仲未執掂，上半場連失兩球，最終險勝3比2。

「拖肥糖」愛華頓今季喺名帥賓尼迪斯領軍下，成績中規中矩，現時企穩中游，不過近期表現跌Watt，包括前仗在兩度領先下，以2比5大敗於屈福特腳下，之後又以1比2不敵狼隊，英超3連敗，防守球員欠集中問題相當嚴重。

翻查雙方近6次對賽，各勝1仗，法定時間4次打和，但觀乎戰況，熱刺有5次先開紀錄，相信今仗都唔例外，熱刺「第一隊入球」值得一試。