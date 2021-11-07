AC米蘭意甲7連勝　受讓筍到爆

意甲「米蘭打吡」AC米蘭掛名主場鬥國際米蘭，上季亞軍AC米蘭今季踢出王者霸氣，11場聯賽獲得10勝1和，近7場意甲更加全勝，走勢銳不可當。反觀衞冕嘅國際米蘭經歷換帥及流失主力，整體表現退步，恐怕招架唔住對手強攻，更何況AC米蘭有得受讓平半，一於博下盤。(Now 638周一凌晨3時45直播)

AC米蘭上季曾經一度有機會問鼎聯賽冠軍，但下半季後勁不繼，最終被國際米蘭反超前奪冠。AC米蘭今季捲土重來，再次先聲奪人，11場聯賽唯一未能贏波係打和祖雲達斯，其餘10場全勝。

A米教練皮奧利擅用輪換制，安排2位老將前鋒伊巴謙莫域、基奧特輪流上陣，畀佢哋有足夠時間恢復體力，以最佳狀態出戰，效果理想，伊巴謙莫域上輪聯賽更加射入精彩罰球，協助A米以2比1擊敗勁旅羅馬，加上早前對另1支強隊阿特蘭大，亦全取3分，可見AC米蘭喺「強強對碰」之中佔上風。

至於國際米蘭喺聯賽11戰僅7勝，已落後AC米蘭7分，雖然國米近2場意甲都勝出，但對手只係弱隊安玻里、烏甸尼斯，不宜高估。

事實上，國際米蘭今季遇強即屈，對阿特蘭大、祖雲達斯，都未能贏波，更加以1比3不敵拉素，可見前主帥干地離隊，以及失去盧卡古、阿舒拉夫後，球隊競爭力下降，讓唔起大勇嘅AC米蘭。